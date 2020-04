Donald Trump “niet verantwoordelijk voor piek in gebruik ontsmettingsmiddel” na controversiële suggestie

Donald Trump is “niet verantwoordelijk voor de piek in het gebruik ontsmettingsmiddel” nadat hij vorige week gesuggereerd had dat injecties met bleekmiddel misschien zouden kunnen helpen in de strijd tegen het coronavirus. Volgens verschillende gouverneurs zou het gebruik van desinfecterende middelen de afgelopen dagen gestegen zijn, maar de Amerikaanse president schuift de verantwoordelijkheid van zich af. “Ik kan me niet inbeelden waarom dat zou zijn”, aldus Trump toen een journalist hem vragen stelde over de stijging.