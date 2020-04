Tweede en vierde middelbaar starten ten vroegste op 29 mei, mondmaskers niet altijd verplicht

De lessen in het tweede en vierde middelbaar ASO kunnen pas ten vroegste starten op 29 mei. Dat is beslist na overleg tussen Vlaams minister van Onderwijs Weyts (N-VA) en de vakbonden. Op dat overleg werd ook verduidelijkt dat in elke klas maximaal veertien leerlingen aanwezig mogen zijn, zolang de regels rond social distancing bewaard kunnen worden.

Het onderwijsveld en Ben Weyts hebben dinsdag een aantal cruciale punten uitgeklaard over de heropening van de scholen op 15 mei. Het meest opvallende is dat de meeste middelbare scholieren dan nog steeds moeten thuisblijven. De Nationale Veiligheidsraad had de mogelijkheid opengehouden om dan al met drie jaren te starten in het middelbaar, maar het onderwijs blijft voorlopig enkel bij de zesdejaars.

Pas ten vroegste op 29 mei, na een evaluatie een week eerder, kan er sprake zijn van een verruiming naar het tweede en vierde middelbaar. Eerder was het onderwijs al overeengekomen dat kinderen uit het eerste en tweede leerjaar vier lesdagen naar school konden komen en uit het zesde leerjaar twee dagen. In het middelbaar ging het enkel om de laatstejaars.

De voorbije dagen was veel kritiek gekomen op de praktische haalbaarheid om die puzzel te leggen en dus is besloten dat scholen veel vrijheid krijgen om dat te organiseren. “Drie leerjaren per onderwijsniveau is het maximum, niet het minimum”, klinkt het op het kabinet van Weyts. “Als een school keuzes moet maken om het doenbaar te houden, dan geven ze prioriteit aan het zesde leerjaar, dan het eerste en dan het tweede.” Ook met het aantal lesdagen mogen scholen spelen. Scholen blijven wel opvang voorzien voor kinderen van ouders met essentiële beroepen.

Plaat in plexiglas

Ook over de mondmaskers is meer duidelijkheid gekomen. Zo moeten kinderen in de lagere school géén mondmasker dragen, ook al zijn ze twaalf jaar in het zesde leerjaar. De verplichting geldt pas vanaf het secundair. Leerkrachten kunnen een mondmasker ook vervangen door een gezichtsscherm (lager onderwijs) of een plaat in plexiglas (secundair onderwijs).

Het aantal leerlingen per klas ten slotte moet niet strikt beperkt worden tot maximaal 10. Het gaat om een tiental leerlingen, met een plafond van 14 leerlingen. Als de oppervlaktenormen tenminste behouden kunnen worden: 4 vierkante meter voor leerlingen en 8 voor leerkrachten.