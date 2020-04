Franse premier waarschuwt voor risico op instorting economie: “Moeten maatregelen voorzichtig afbouwen”

De Franse premier Edouard Philippe waarschuwt voor een risico op instorting van de economie als de coronamaatregelen in het land niet, weliswaar progressief en voorzichtig, afgebouwd worden. Dat bleek dinsdag tijdens de voorstelling van de Franse exitstrategie aan de parlementsleden.

“We zijn van mening dat een langdurige stopzetting van de productie in een aanzienlijk deel van onze economie, de blijvende verstoring in het onderwijs van onze kinderen en adolescenten, de onderbreking in publieke en private investeringen, de langdurige sluiting van onze grenzen en de beperking van bewegingsvrijheid voor ons land een risico tot instorting inhouden”, verklaarde de eerste minister. “Daarom moeten wij progressief, voorzichtig, maar ook resoluut de maatregelen durven afbouwen.”

“We zullen er mee moeten leren leven”

Het longvirus woedt intussen nog steeds in Frankrijk, op een vaccin zal het nog “12 tot 24 maanden” wachten zijn en ook groepsimmuniteit is er niet. Daarnaast is er nog het gevaar op een tweede infectiegolf. “We zullen dus moeten leren leven met COVID-19.” De Franse premier roept de bedrijven dan ook op hun werknemers van voldoende mondmaskers te voorzien, wat overigens ook een van de voorwaarden tot versoepeling van de maatregelen is.

De dagelijks geregistreerde besmettingen moeten in Frankrijk nog naar beneden, vooraleer de nieuwe maatregelen op 11 mei in werking kunnen treden. Thuiswerk blijft, indien mogelijk, de norm, ook de komende drie weken. De Franse overheid wil het aantal contacten tussen burgers zo klein mogelijk houden. Aan oudere personen wordt gevraagd om ook na 11 mei de contacten en uitstappen buitenshuis te beperken.

Als eerste in recessie

Ook bij de Fransen hakt het coronavirus na zes weken lockdown intussen stevig in op de economie. Het Franse Instituut voor Statistiek en Economische Studies brengt donderdag haar eerste schatting van het bruto binnenlands product voor het eerste trimester uit. De helft van de werknemers in Frankrijk zat eind maart in een bedrijf waarin de activiteit werd stopgezet of minstens voor de helft verminderde.

De Banque de France schatte de inkrimping van het bbp eerder al op zes procent voor de eerste drie maanden van het jaar, waardoor Frankrijk technisch gezien als een van de eerste mondiale economieën in een recessie terechtkwam. De krimp van het bbp startte immers al eind 2019. Het gaat om de zwakste kwartaalprestatie van de Franse economie sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.