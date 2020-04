Kogel door de kerk: KV Oostende heeft deal met Amerikaanse investeerders

De deal is beklonken. De Amerikaanse investeringsmaatschappij PMG pompt geld in KV Oostende. Alle documenten werden ondertekend, waardoor de Kustploeg geen problemen meer zou mogen hebben om voor het BAS haar licentie te halen.

Dat een overeenkomst nakend was, raakte vorige week al bekend, maar huidig voorzitter Frank Dierckens moest nog steeds een overeenkomst zien te vinden met de nieuwe investeerders. Die had eerder al een akkoord bereikt om 72 procent van de aandelen over te nemen, maar dat bleef maar overeind tot 14 maart. Heronderhandelingen waren nodig en die kwamen nu dus tot een goed einde.

Voor het BAS op 4 mei

“We zijn verheugd officieel te kunnen meedelen dat Frank Dierckens deze week een definitieve overeenkomst heeft getekend omtrent de overname en investering onze voetbalclub KV Oostende”, deelt de club mee op haar website. “Momenteel wordt sereen en hard gewerkt aan ons licentiedossier dat op maandag 4 mei zal worden voorgelegd aan het BAS.”