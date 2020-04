Michel D’Hooghe overweegt spuwen op het veld te bestraffen met een gele kaart

Michel D’Hooghe denkt out of the box. Foto: AFP

Michel D’Hooghe, de voorzitter van het medische comité van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft in de Engelse krant The Telegraph het idee geopperd om voetballers die spuwen op het veld een gele kaart te geven. Volgens wetenschappers kan speeksel urenlang op het terrein blijven kleven, wat de verspreiding van het coronavirus in de hand werkt.

Om een soortgelijke verspreiding tegen te gaan, denkt het medische comité van de FIFA dus aan een gele kaart. “Spuwen op het veld is een courante praktijk in het voetbal, maar niet erg hygiënisch”, legt D’Hooghe in de Engelse krant uit. “Dus als we de competities hervatten moeten we dat maximaal vermijden. De vraag is natuurlijk of dat mogelijk is. Misschien kunnen ze er een gele kaart voor geven.”

Zéér overdraaglijk

Meerdere virologen van de Universiteit van Cambridge wijzen voorts op de gevaren van speeksel op het voetbalveld. Volgens Jane Greatorex is het coronavirus op die manier overdraaglijk, zeker als iemand een hoge besmettingsgraad vertoont. De virologe benadrukt dan ook dat spelers, technische staf en personeel enkel het stadion zullen mogen betreden als ze ‘s ochtends getest zijn en het resultaat negatief is. “Er moeten daarnaast ook nog temperatuurcontroles komen, want er zijn voorbeelden met testen die verkeerdelijk negatief zijn”, luidt het.