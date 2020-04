De exitstrategie van Frankrijk: versoepeling per departement, 700.000 tests per week en onduidelijkheid voor toeristen

President Macron had het half april al aangekondigd: vanaf 11 mei zou het leven van de Fransen stapje per stapje terug normaliseren. Gisteren deed premier Philippe de langverwachte exitstrategie uit de doeken. Ja, er komt een versoepeling, op voorwaarde dat het aantal nieuwe besmettingen blijft dalen. En, opvallend: dat zal departement per departement worden bekeken.