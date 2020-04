Noodnummer 1722 geactiveerd wegens onweersdreiging

Binnenlandse Zaken activeert tijdelijk het telefoonnummer 1722 omdat er storm of wateroverlast dreigt. Op dat nummer kunnen mensen terecht voor niet-levensbedreigend interventies, zodat het noodnummer 112 vrijgehouden blijft voor mensen in levensgevaar.

Volgens het KMI is er dinsdagavond kans op onweer, hevige neerslag en eventueel rukwinden. Op het nummer 1722 kunnen mensen terecht die schade hebben en de brandweer nodig hebben, maar niet in levensgevaar verkeren.

Wie het nummer belt, zal eerst zijn of haar postcode moeten geven. Als de gemeente een elektronisch formulier heeft, zal de beller daarnaar doorverwezen worden. Door de coronacrisis moeten de operatoren in de noodcentrales zich nu namelijk helemaal kunnen toeleggen op het afhandelen van dringende oproepen en oproepen voor dokters van wacht die al dan niet verband houden met een coronabesmetting.

Als de brandweerzone over een elektronisch formulier beschikt maar als de beller geen internet heeft of als het e-loket door technische redenen niet zou werken, mag uitzonderlijk voor brandweerhulp door storm- of waterschade toch naar 112 gebeld worden.