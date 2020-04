“Amerikaans gerecht voert onderzoek naar Boeing voor jarenlange gebrekkige kwaliteitscontrole”

Het Amerikaanse gerecht voert een onderzoek naar vliegtuigbouwer Boeing vanwege jarenlange gebrekkige kwaliteitscontrole. Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. De zaak kwam aan het rollen door de crashes met de Boeing 737 MAX en het vervolgens aan de grond houden van vliegtuigen van dat type. Nader onderzoek van luchtvaarttoezichthouder FAA wees uit dat er meer problemen waren met het toestel.

Zo kwam aan het licht dat er bij de productie van de 737 MAX soms rommel achterbleef in de brandstoftanks en andere ruimtes. Het ging dan om zaken als gereedschap, doeken en andere materialen die daar mogelijk gevaar kunnen opleveren. Bij ongeveer de helft van de geïnspecteerde toestellen was wel iets mis. Eerder waren er ook berichten over metaalschaafsel dat in ruimtes waar kabels lopen terecht zou zijn gekomen.

Door het strafrechtelijk onderzoek is Boeing mogelijk voor veel meer schade aansprakelijk dan eerder werd aangenomen. Daarnaast zou de FAA Boeing al een miljoenenboete willen opleggen vanwege het niet naleven van veiligheidsregels.

Boeing bevestigde niet meteen het onderzoek. Een woordvoerder laat weten dat de problemen bij een intern onderzoek aan het licht gekomen zijn en het bedrijf meteen maatregelen nam. Het ministerie van Justitie spreekt zich niet uit over de mediaberichten.