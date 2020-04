Marc Van Ranst dan toch niet naar bijeenkomst van PVDA

Viroloog Marc Van Ranst zal op donderdagavond 30 april dan toch niet te gast zijn op het “online festival” dat het uiterst linkse PVDA organiseert naar aanleiding van 1 mei. “Om de sereniteit van het debat mogelijk te maken, hebben we in onderling overleg besloten om (een) vervanger te voorzien”, schrijft PVDA-voorzitter Peter Mertens op Twitter.

Maandag raakte bekend dat Van Ranst op de vooravond van 1 mei in gesprek zou gaan met Mertens en PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw. Het gesprek zou kaderen in het “online festival” dat de partij organiseert en dat naar aanleiding van 1 mei de “helden” van de strijd tegen het coronavirus in de kijker wil zetten.

Op sociale media ontstond meteen beroering over het evenement. Onder meer Rik Torfs suggereerde dat de uitspraken van Van Ranst voortaan aan een politieke analyse onderworpen moeten worden. Van Ranst zelf wuifde de kritiek weg.

“Sereniteit”

Maar dinsdag kwam het nieuws dat Van Ranst dan toch niet zal deelnemen. “Om de sereniteit van het debat mogelijk te maken, hebben we in onderling overleg besloten om een vervanger te voorzien”, schrijft Peter Mertens. Hij en Hedebouw gaan nu in gesprek met ABVV-voorzitter Robert Vertenueil en spoedarts Natalie Eggermont.

Om de sereniteit vh debat mogelijk te maken hebben we in onderling overleg met @vanranstmarc besloten om op vooravond-meeting van #1mei vervanger te voorzien voor het interview met prof. Van Ranst. Applaus voor Marc en al #onzehelden zal er zeker wel zijn: https://t.co/ZxVvcsw0cY — Peter Mertens (@peter_mertens) April 28, 2020

Van Ranst zelf hield het er op Twitter bij dat de GEES, de Groep van Experts belast met de Exitstrategie, de komende maanden blijft verder werken. “Ik ga dus niet actief deelnemen aan de 1 meivieringen. Wellicht gaat 11 juli ook krap worden. Maar 21 juli vier ik zeker mee!”, eindigde hij met een smiley.