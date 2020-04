Spanje mikt op gefaseerde afbouw van maatregelen: “Op weg naar het nieuwe normaal”

De Spaanse regering mikt tot eind juni op een “progressieve versoepeling” van de coronamaatregelen in vier fasen, zo maakte eerste minister Pedro Sanchez dinsdag bekend. “In het beste geval spreken we over een termijn van zes weken waarin we op weg zijn naar de nieuwe normaal”, stelde de Spaanse regeringsleider, zonder te verwijzen naar specifieke datums voor de vier fasen. Alles hangt af van de evolutie van de pandemie. “We gaan uit van een maximumduur van acht weken voor het hele land.”

In Spanje is sinds midden maart de meest strikte lockdown in Europa van kracht. De bevolking mag enkel nog alleen het huis uit, en om naar het werk te rijden, de hond uit te laten of om boodschappen te gaan. Zondag was er wel al een eerste versoepeling: sindsdien mogen kinderen tot 14 jaar weer buiten. Vanaf komende zondag mag er individueel buiten gesport worden of wandelen met leden van hetzelfde gezin. Gaandeweg zullen winkels, restaurants, hotels en cultuurhuizen opnieuw mogen openen, evenwel met beperkingen wat betreft bezoekersaantallen en het respecteren van social distancing.

Scholen blijven gesloten tot september, met uitzondering van bijlessen voor zwakkere leerlingen en voor kinderen jonger dan zes jaar van wie beide ouders geen thuiswerk hebben. Tot het einde van de maatregelen mogen Spanjaarden alleen binnen hun eigen provincie reizen. Het dragen van mondmaskers wordt “sterk aanbevolen”, vooral op het openbaar vervoer. Afhankelijk van de regio, kunnen er verschillen in de maatregelen zijn.

“Het enige doel van dit plan is Spanje opnieuw op de rails te zetten, terwijl de gezondheid van alle Spanjaarden beschermd wordt”, aldus de eerste minister. De voorbije dagen kon Spanje goede cijfers voorleggen, maar de voorbije weken werd het land bijzonder zwaar getroffen door de pandemie. In totaal vielen er al 23.822 overlijdens te betreuren.