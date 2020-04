De Britse luchtvaartmaatschappij British Airways wil tot 12.000 banen schrappen omwille van de impact van de coronapandemie. Dat meldt moedergroep IAG dinsdag. Bij British Airways werken zowat 42.000 mensen.

De Europese luchtvaartsector beleeft een bijltjesdag, nadat eerder duizenden ontslagen gemeld werden bij SAS (5.000) en Icelandair (2.000). British Airways volgt nu het voorbeeld van de Scandinavische sectorgenoten. IAG nam de beslissing omdat het volgens hen meerdere jaren zal duren vooraleer de luchtvaart opnieuw de passagiersaantallen van 2019 zal bereiken.

De Britse vakbonden zijn ingelicht over de besparings- en herstructureringsplannen. Die liggen nu op de tafel voor consultatie, maar waarschijnlijk zullen de meeste werknemers getroffen zijn, aldus IAG. De plannen kunnen leiden tot 12.000 ontslagen. Momenteel zitten al 22.600 werknemers thuis met gedeeltelijke werkloosheid via een steunsysteem van de Britse overheid, dat een groot deel van het loon voor de rekening neemt.

In een brief aan het personeel zegt CEO Alex Cruz dat het bedrijf moet handelen nu de vooruitzichten voor de sector de voorbije weken achteruit gingen. “We moeten zelf deze crisis overwinnen. Er is geen hulpplan van de overheid voor BA en we kunnen van de belastingbetaler niet verwachten dat hij voor onbepaalde tijd de lonen voor de rekening neemt.”

BA voert momenteel een handvol vluchten per dag uit vanop de Londense hub Heathrow. In normale tijden vertrekken er dagelijks 300 vluchten. IAG is het moederhuis boven British Airways en de Spaanse carriers Iberia en Vueling. De groep laat dinsdag ook weten dat de omzet in het eerste kwartaal al 13 procent gedaald is tot 4,6 miljard euro, dus nog voor de lockdownmaatregelen in vele landen. Er is ook sprake van een operationeel verlies van meer dan een half miljard euro.