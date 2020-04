Meisje met de Parel geeft eindelijk haar geheimen prijs: het verdwenen gordijn en de oorbel die er geen is

Met het blote oog zien we een mooi meisje in een lege ruimte met een parel als oorbel. Maar niets is minder waar. Een multidisciplinair team legde gedurende de afgelopen twee jaar het iconische schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer onder verschillende scanners en microscopen. Hun onderzoek genaamd ‘Het Meisje in de Schijnwerper’ legde zo heel wat geheimen bloot. Een overzicht.