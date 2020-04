Alan Pardew is alweer weg bij ADO Den Haag

Het was best een opvallende overstap: Alan Pardew (58) die afgelopen winter overnam bij ADO Den Haag. Maar kijk, acht wedstrijden later is het avontuur van de Engelsman in Nederland alweer afgelopen. Zijn éénjarig contract krijgt geen vervolg.

“Alan heeft vier maanden geleden zijn nek uitgestoken door de klus bij ADO Den Haag aan te nemen in een zeer lastig seizoen voor de club”, zegt algemeen directeur Mohammed Hamdi op de clubwebsite. ”Wegens de situatie omtrent het coronavirus kon er tot slechts 7 maart gevoetbald worden, maar wij bedanken Alan voor zijn inspanningen. We wensen ze veel succes en hebben ze laten weten dat ze altijd welkom zullen zijn bij onze club.”

Slechts één keer gewonnen

Pardew had een contract voor één jaar bij ADO, in totaal stond hij aan het hoofd van de ploeg in acht wedstrijden. Daarvan won hij er wel slechts één: zijn eerste, een 2-0-zege tegen RKC. Pardew heeft als trainer een verleden bij o.m. Southampton, Newcastle, Crystal Palace en West Bromwich Albion.