770.000 gezinnen krijgen gratis Rode Kruis-sticker

Door de coronacrisis konden Rode Kruis-vrijwilligers niet massaal de straat op voor de jaarlijkse stickeractie van het Rode Kruis. En dus worden de 770.000 stickers, waar Suske & Wiske op prijken met hun vrienden, gratis uitgedeeld in de hoop dat de Vlaming een vrijwillige bijdrage levert.

“De stickers waren al gedrukt, nog voor er sprake was van de lockdown. We wilden ze niet laten vernietigen, en dus krijgen vandaag 770.000 Vlaamse gezinnen een Suske & Wiske-sticker in de brievenbus”, legt Rode Kruis-woordvoerder Ine Tassignon uit. “Bij de sticker zullen de mensen ook een brief vinden waarin we een oproep doen om een vrijwillige bijdrage te storten om het inkomstenverlies van lokale Rode Kruis-afdelingen op te vangen.” De stickeractie is namelijk de belangrijkste bron van inkomsten voor de lokale Rode Kruis-afdelingen.

De stickeractie van vorig jaar, waarbij 660.000 stickers werden verkocht, bracht 3 miljoen euro op. Geld dat integraal bestemd was voor de werking van lokale afdelingen. Gewoonlijk worden ze verkocht door vrijwilligers op kruispunten en aan warenhuizen, maar door de coronamaatregelen is dat dit jaar niet mogelijk. Maar geen stickeractie betekent ook geen inkomsten: “Terwijl zij nu net een cruciale rol spelen tijdens deze pandemie. Zij vervoeren Covid-19-patiënten naar het ziekenhuis, zij helpen mee in woon-zorgcentra met logistieke en verzorgende taken. En die snelle, professionele hulp willen we blijven bieden. Maar daar is financiële steun voor nodig.”

Op stickerjacht

Rode Kruis-Vlaanderen vraagt met de alternatieve actie om steun en solidariteit. Dat kan door een gift te doen, maar ook door de sticker ‘berenjachtsgewijs’ achter het raam te zetten. Zo kunnen Vlamingen hun steun en solidariteit tonen aan lokale vrijwilligers. “Wie geen sticker in de bus krijgt – omdat er maar 770.000 exemplaren zijn – kan de sticker ook online bestellen of een gift doen via onze website”, legt Tassignon uit.

Of de actie dit jaar opnieuw zoveel geld zal opbrengen, is voorlopig nog afwachten. Maar socioloog Walter Weyns heeft er alvast goede hoop op: “Het gaat hier over een actie die al jaren wordt gedaan en dus kan het Rode Kruis rekenen op herkenning van de mensen. En wie weet zal de nieuwe algemene solidariteit een rol spelen en zullen mensen misschien sneller geneigd zijn een bijdrage te leveren.”