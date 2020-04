Corruptiezaak rond PSG-voorzitter komt in september voor Zwitserse gerecht

De corruptiezaak met in de hoofdrol Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter van de Franse topclub Paris Saint-Germain, komt in september voor het Zwitserse gerecht. Dat hebben de lokale autoriteiten dinsdag gemeld.

Al-Khelaïfi - ook president-directeur van mediabedrijf beIN Media - is een van de spilfiguren in een corruptieonderzoek rond de uitzendrechten voor de WK’s voetbal tussen 2018 en 2030. Hij wordt ervan verdacht enkele ‘voordelen’ te hebben gegeven aan voormalig FIFA-topman Jérôme Valcke. Het gebruik van een luxueuze eigendom in Sardinië in ruil voor de uitzendrechten voor de bewuste WK’s zou een van dergelijke voordelen geweest zijn.

Ook Valcke voor de rechter

In de zaak is er ook een derde verdachte, wiens identiteit niet bekend is. Volgens het parket gaat het om een zakenman die actief is in de wereld van het sportrecht. Ook hij zou geprobeerd hebben door middel van omkoping de uitzendrechten binnen te halen. De zaak van Al-Khelaïfi komt vanaf 14 september voor het Zwitserse gerecht, dat op hetzelfde moment ook zal oordelen over Valcke en de derde persoon van wie de identiteit onbekend blijft.