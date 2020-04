Libanese demonstranten steken banken in brand

Ook dinsdag zijn er weer Libanese demonstranten de straat opgekomen, ondanks de geldende lockdownmaatregelen. In de havenstad Tripoli staken ze vier banken in brand en gingen ze de confrontatie aan met het opgetrommelde leger, dat traangas inzette, aldus ooggetuigen.

Het is al enkele dagen bijzonder onrustig in Libanon en dan vooral in het noorden van het land. Inwoners komen er de straat op om te protesteren tegen de economische malaise. Het land is virtueel failliet door de ergste economische crisis sinds de burgeroorlog van 1975-1990. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal de Libanese economie dit jaar met twaalf procent krimpen. Banken moesten noodgedwongen beperkingen instellen op het afhalen van geld. Demonstranten eisen dan ook economische hervormingen en beschuldigen de huidige leiders van corruptie.

Het geweld brak dinsdag uit na de begrafenis van Fawaz Samman, een 26-jarige Libanees die neergeschoten werd door het leger bij een eerdere clash. Volgens lokale media werd Samman in het been geschoten, kort nadat hij zijn winkel in Tripoli verlaten had. Het Libanese leger kondigde al aan de zaak te zullen onderzoeken. Het leger riep ook op tot vreedzaam protest.

Ook in andere steden braken protesten uit. In de hoofdstad Beiroet blokkeerden actievoerders straten. “We kunnen niet anders meer doen dan op straat te komen”, vertelde een demonstrant. “Mensen sterven van honger terwijl onze overheid aan het slapen is.”