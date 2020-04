Al dik 40 dagen om 20 uur zingt een groot deel van Vlaanderen uit volle borst: “Vals of niet, als we ons maar verbonden voelen”

Al dik veertig dagen op rij, om klokslag 20 uur, applaudisseert half Vlaanderen trouw voor de zorgsector. Aansluitend blijft een groot deel van hen in de deuropening staan of door het raam hangen, om met de hele straat Wij zullen doorgaan of een ander lied te zingen. Muziek als medicijn in sombere tijden. “Loepzuiver of vals? Als we ons maar verbonden voelen.”