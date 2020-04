“Reële kans dat sommige leerlingen tot eind dit schooljaar moeten thuisblijven”

Ongeveer 700.000 leerlingen hebben nog steeds geen perspectief over een eventuele terugkeer naar school. Minister Ben Weyts (N-VA) en het onderwijsveld kwamen dinsdag overeen dat ten vroegste op 29 mei ook het tweede en vierde middelbaar naar school mogen, naast de zesdejaars en drie leerjaren in de lagere school. “De kans is reëel dat sommige leerlingen tot eind dit schooljaar moeten thuisblijven”, zegt Marnix Heyndrickx van vakbond VSOA.