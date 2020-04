Lieven Scheire: “Corona heeft ons in snelheid gepakt. Mij ook, hoor”

Hij zou zich beperken tot rust en huisvlijt – opruimen! Maar als hij iets kan betekenen, is de knop rap omgedraaid. Hoe werkt zeep? Hoe maak ik een mondmasker? Wetenschapper en tv-figuur Lieven Scheire heeft zich ontpopt tot onze praktische gids doorheen de coronacrisis. Ondertussen ‘preteacht’ hij zijn kinderen. En kleurenwiest hij met zijn familie. En laat de scheldtirades over zich heen gaan. “Je zou beter altijd een mondmasker dragen, onnozelaar. Als mensen gefrustreerd zijn, is het niet altijd proper wat eruit komt.”