Marouane Fellaini moet Standard redden: Axel Witsel overtuigt ex-ploegmaat om te investeren en licentie veilig te stellen

Standard-voorzitter Bruno Venanzi kan weer iets rustiger slapen. Enkele investeerders, onder wie oud-speler Marouane Fellaini, zijn bereid hem aan de nodige miljoenen te helpen om op 5 mei de licentie van Standard te redden. Een andere investeerder, Axel Witsel, praatte op Fellaini in om hem over de streep te trekken.

“Het zal wel niet zo ver komen” en “Standard is te groot om te vallen”. Zo klonken de reacties in de voetbalwereld nadat de Rouches op 8 april naar tweede amateur waren gestuurd. De licentiemanager stootte op niet-betaalde tekenpremies voor de maand februari en een omstreden vastgoedconstructie. Voorzitter Bruno Venanzi had het plan opgevat met een groep investeerders het stadion van de club over te kopen. Zo zou Standard aan geld en de investeerders aan een interessant vastgoedproject komen. Maar de licentiecommissie vond onvoldoende bewijzen dat Venanzi het nodige geld, 12 miljoen euro voor 30 juni, kon bijeenbrengen. En pakte daarom de licentie af.

Standard reageerde furieus en tekende op 10 april beroep aan voor het BAS. Kon de club vrij snel geruststelling brengen over de betaling van de tekenpremies – de betalingbewijzen waren maar “enkele uren te laat” ingeleverd – dan lag dat anders voor de vastgoedoperatie. De vastgoedvennootschap van Venanzi, de Immobilière du Standard de Liège, zou maar een paar miljoen op de rekening hebben staan. Als de nodige 12 miljoen niet gevonden kon worden, zou de verkoop niet doorgaan en dat zou de werking van de club hypothekeren. Vorig seizoen maakte Standard 8 miljoen euro operationeel verlies terwijl het door de coronacrisis weinig aan transfers lijkt te zullen verdienen.

Marouane Fellaini (links) tijdens de wedstrijd Standard-Zulte Waregem in 2006. Foto: ISOSPORT

Race tegen de klok

Voor Venanzi begon een race tegen de klok om bijkomende investeerders te vinden. Axel Witsel was als eerste aan boord gegaan en had 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in ruil voor 47,5 procent van de aandelen. Venanzi had de andere 47,5 procent. 5 procent zat bij een vastgoedmakelaar die met Witsel samenwerkt.

Anderen twijfelden om aan boord te gaan. Sommigen wilden wel investeren op lange termijn, maar hadden nu geen cash geld beschikbaar. Er waren investeerders met diepe zakken nodig.

Vorige week zag het er even benauwd uit, maar Bruno Venanzi kon opgelucht ademhalen toen ex-speler Marouane Fellaini zijn steun toezegde. De middenvelder is een geboren Brusselaar die maar twee jaar bij de jeugd en twee jaar bij de A-ploeg van Standard speelde. Hij twijfelde, maar werd overtuigd door de geboren Luikenaar Axel Witsel. Ook enkele andere investeerders kwamen over de brug.

Nog niet al het geld is gevonden, maar Venanzi ziet de zitting van 5 mei met vertrouwen tegemoet. De sterke man van de Rouches hoopt op mededogen van het BAS. Ook al omdat de coronacrisis woedt.