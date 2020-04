PSG wil Champions League-duels in buitenland afwerken

PSG is al verzekerd van een ticket voor de kwartfinales van de Champions League, maar in Frankrijk geldt een voetbalverbod tot augustus. Om dat te omzeilen, is de club bereid in het buitenland te spelen.

PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi benadrukte dinsdag alvast dat zijn club klaar is om de grens over te steken “indien het niet mogelijk is in Frankrijk te spelen”. De Franse premier Edouard Philippe kondigde eerder op de dag aan dat de Ligue 1 dit seizoen niet meer wordt hervat. Pas vanaf augustus mag er misschien opnieuw gespeeld worden, afhankelijk van hoe de coronapandemie evolueert. PSG is al geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. In de hervormde (en voorlopige) kalender van de UEFA zouden die op 11 en 15 augustus op het programma staan.

“Met het akkoord van de UEFA rekenen wij erop deel te nemen aan de eindfase van de Champions League op de locatie en de datum waarop die wordt georganiseerd. Als het niet mogelijk is in Frankrijk te spelen, zullen wij onze matchen in het buitenland spelen, en daarbij de meest veilige sanitaire omstandigheden in acht nemen voor onze spelers en de hele staf”, aldus de PSG-voorzitter, die nog liet optekenen de beslissing van de overheid om de Ligue 1 definitief stop te zetten “te respecteren”.