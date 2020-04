Over een kleine week proberen we om zonder te veel kleerscheuren uit de lockdown te klauteren. En als we er niet klaar voor zijn, dan zal het wat langer duren, waarschuwen experts. Dus moet de bevolking in haar kot blijven. En moeten de politici net uit hun kot komen om alles in goede banen te leiden. Een - verre van volledige - greep uit de lockdownbarometer.