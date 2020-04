Zo wil Premier League op 8 juni heropstarten

Vrijdag wordt in Engeland vergaderd over de heropstart van de Premier League. De trainingen moeten hervatten op 18 mei en de competitie kan herbeginnen op 8 juni. Dan volgen 92 matchen in 50 dagen. Daarvoor ligt met Project Restart een speciaal plan op tafel.

1. Eerst 2 weken in quarantaine

De ploegen willen drie weken voorbereiding. Dus moeten de trainingen hervatten op 18 mei. Al wie in het buitenland zit – onder anderen Pep Guardiola, die in Spanje vertoeft sinds de dood van zijn moeder – moet terugkeren, want in Engeland moeten ze eerst veertien dagen in quarantaine. Er stellen zich wel problemen: vijf spelers van Brighton zitten vast in hun land door een reisverbod.

2. 4,5 miljoen euro voor tests

De Premier League maakt 4,5 miljoen euro vrij voor coronatests voor de spelers. Spelers, staf en refs zullen meerdere weken per week getest worden op het virus. Om de kans op besmetting te verkleinen, ligt het idee op tafel om de ploegen dik twee maanden te isoleren in hotels. Zelfs hun familie zou niet op bezoek mogen komen.

3. Vijf wissels per match

De competitie zou moeten afgewerkt zijn tegen eind juli. Dan moet blijken wie kampioen is (Liverpool), wie degradeert en wie Europees speelt. De meeste teams moeten nog negen wedstrijden spelen. Ook de FA Cup wordt nog afgewerkt. In totaal moeten er op zo’n vijftig dagen 92 matchen worden afgewerkt. Om dat helse ritme vol te houden, zouden teams vijf wissels per wedstrijd mogen doorvoeren.

4. Matchen in neutraal stadion

Alle wedstrijden zijn uiteraard achter gesloten deuren. Toch lijkt het geen goed idee om twintig ploegen constant te laten reizen tussen twintig stadions. Daarom wordt bekeken of de matchen kunnen gespeeld worden in neutrale voetbaltempels. Daarvoor komen onder meer Wembley en St George’s Park, het nationale voetbalcentrum, in aanmerking. Na elke partij zouden die stadions gedesinfecteerd worden tot ze beantwoorden aan de strenge voorwaarden.

5. Gratis wedstrijden op tv

Om te verhinderen dat voetbalfans gaan samenhokken om wedstrijden te bekijken, wordt overwogen om de PL-duels gratis op tv te brengen en niet alleen op de betaalzenders. Daar gaan de rechtenhouders van de Premier League, die jaarlijks miljoenen betalen, uiteraard niet mee akkoord. Een compromis kan zijn dat slechts enkele toppers gratis worden vertoond.

6. Verboden te spuwen

Tot slot worden er nog enkele speciale regels besproken. Zo zou de bal worden gesteriliseerd, spelers zouden minder lichamelijk contact mogen hebben bij hoekschoppen en er komt wellicht ook een verbod om op het veld te spuwen. Of dat realistisch is, zal moeten blijken.