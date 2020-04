Antonio Milic (Rayo Vallecano) staat niet te springen voor terugkeer: “Bij Anderlecht draag ik de stempel van Coucke-transfer”

Antonio Milic (26) is één van de achttien (!) spelers die Anderlecht dit seizoen uitleent. De Kroatische verdediger is een vaste waarde geworden bij de Spaanse tweedeklasser Rayo Vallecano en hoopt dat RSCA hem straks definitief laat gaan. Bij paars-wit geloven ze toch niet in hem. “Ik ben nooit met een schone lei kunnen beginnen”, aldus Milic.

In Spanje vielen al 23.800 coronadoden. Velen stierven in Madrid, maar toch zit Antonio Milic nog steeds in zijn flat nabij de Spaanse hoofdstad als we hem bellen. “Ik zit hier alleen op mijn appartement ...