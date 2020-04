Zulte Waregem zet Berahino, Larin en Sissako (uit noodzaak) in de etalage

Zulte Waregem rekent erop een of meerdere van zijn sterkhouders deze zomer van de hand te doen. Uit bittere noodzaak, want financieel botst het op zijn limieten. Met het oog op volgend seizoen is er geen geld voorhanden om transfersommen te betalen. Daarom rekent het erop om te cashen op enkele basisspelers.

In de eerste plaats Saido Berahino (26), de Brits-Burundese spits die naar de Gaverbeek kwam om zijn slechte reputatie van zich af te schudden. Met acht goals en drie assists blies hij zijn carrière nieuw leven in en de komst van Vossen maakt hem ook misbaar.

Moeten ook geld in het laatje brengen: verdedigende middenvelder Abdoulaye Sissako (21), eind augustus weggeplukt bij Châteauroux, en Omar Govea (24), vorige zomer overgenomen van Antwerp. Net als bij The Great Old stelde de Mexicaanse middenvelder teleur.

Onzekerheid

Verder staat Cyle Larin (25), auteur van 9 goals en 11 assists, in de etalage. Alleen is zijn situatie ingewikkeld. Zulte Waregem huurt de Canadees van Besiktas en heeft een aankoopoptie die inmiddels al lager ligt dan 2,5 miljoen euro. Die moet gelicht worden voor eind juni. Zulte Waregem moet dus tegen dan een koper zien te vinden zodat hij meteen kan doorverkocht worden, met winst. Maar in de huidige omstandigheden wacht iedereen af. “Er was interesse voor spelers, maar blijft die? Door de onzekerheid over de nabije toekomst gaan wij geen risico’s nemen”, zegt CEO Eddy Cordier, die vooral uitkijkt naar opportuniteiten op defensief vlak.