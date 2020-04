In Antwerpen test amper 10 procent van de ouderen in rusthuizen positief op corona: “Onze aanpak werkt”

Antwerpen -

De snelle lockdown van de Antwerpse woon-zorgcentra werpt zijn vruchten af. Dat blijkt uit de recente cijfers over besmettingen bij de bewoners en het personeel. Zo is 10 procent van de bewoners en 7 à 8 procent van het personeel besmet met corona. Dat is onder het Vlaamse gemiddelde en beter dan vorige week.