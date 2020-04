Het nieuwe zwerfvuil: plastic handschoenen en mondmaskers

Op heel wat plaatsen liggen er in het straatbeeld plastic handschoenen en mondmaskers op de grond. Vooral in de buurt van supermarkten, tuincentra en doe-het-zelfzaken. “Wij hebben al heel wat signalen opgevangen vanuit de gemeenten”, zegt Jan Verheyen van OVAM, de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. “Zwerfvuil hoort in de vuilnisbak. Die regels zijn niet veranderd tijdens de lockdown. Lokale besturen doen er alles aan om al die handschoenen, zakdoeken, mondmaskers en ander zwerfvuil op te rapen. Maar we vragen van iedereen vooral gezond verstand. Gooi zulke dingen gewoon in de vuilnisbak.” Bij de intercommunales vrezen ze dat het fenomeen alleen nog erger zal worden als ook andere winkels de deuren binnenkort mogen openen. Daarom werden er ondertussen al heel wat campagnes gelanceerd om te sensibiliseren. (sgg)