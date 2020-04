Belg riskeert een jaar cel omdat hij feestje gaf op Ibiza

Wie van thuis werkt, mag zijn kinderen nog niet naar de kinderopvang brengen. Dat heeft minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in het Vlaams Parlement gezegd. Werknemers die maandag op hun werkplek worden verwacht, mogen dat nochtans wel doen. “Ik heb er alle begrip voor dat het voor telewerkers met jonge kinderen moeilijk te combineren is”, aldus Beke. “Maar als we nu alle sluizen openen, dreigen we in de problemen te komen.”

Een Belg is op Ibiza gearresteerd omdat hij een feest gaf in de tuin van zijn villa. Compleet met catering en een dj om de sfeer erin te brengen. De man is vrij op borg, maar riskeert een celstraf van een jaar en een geldboete. Op beelden is te zien hoe de politie, verwittigd door de buren van de Belg, op het feestje binnenvalt. De 18 aanwezige gasten, allemaal buitenlanders, zullen een boete moeten betalen voor het overtreden van de quarantaineregels .

Huisartsenpraktijken gaan vanaf 4 mei stapje per stapje opnieuw open om niet-dringende raadplegingen te houden. Om alles veilig te laten verlopen, stelt huisartsenvereniging Domus Medica een tienpuntenplan voor. Zo raadt ze aan op afspraak te werken om overvolle wachtzalen te vermijden en vraagt ze aan de huisartsen ook om patiënten proactief uit te nodigen. Zo kan vermeden worden dat patiënten uit angst voor het coronavirus wegblijven.

De gevangenispopulatie is met bijna 12 procent gedaald in vergelijking met aan het begin van de uitbraak van het coronavirus. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de gezondheid in de Belgische gevangenissen te beschermen, waaronder het bezoek annuleren en ook een aantal gedetineerden vrijlaten. Wie vrijgelaten werd, kreeg voorwaarden opgelegd. Sinds het begin van de coronacrisis testten al 13 gedetineerden positief op het coronavirus.

“De GEES-werkgroep voor de exit-strategie gaat blijven werken gedurende de volgende maanden, en dus ga ik niet actief deelnemen aan de 1 mei-vieringen. Wellicht gaat 11 juli ook krap worden. Maar 21 juli vier ik zeker mee!” Met deze woorden kondigde Marc Van Ranst op Twitter aan dat hij toch niet gaat deelnemen aan het onlinefestival van de PVDA voor de viering van de Dag van de Arbeid. De viroloog geeft daarmee toe aan de kritiek die hij kreeg. Van Ranst wil zich concentreren op zijn werk in plaats van op een polemiek.