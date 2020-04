Ingestorte brug Genua hersteld

Twee jaar geleden leek het haast ondenkbaar, maar vandaag is de brug in Genua terug hersteld. Eind juni, begin juli gaat de brug naar verwachting weer open voor het verkeer. Architect Renzo Piano, onder meer bekend van het Centre Pompidou, maakte het ontwerp van de nieuwe brug.

In 2018 stortte de brug in die het westelijke en oostelijke deel van de Italiaanse havenstad verbindt. Een hevige regenval bleek uiteindelijk te heftig voor de oude constructie. 43 mensen stierven die dag.

De nieuwe brug is 1.067 meter lang. Er is 17.500 ton staal in verwerkt. De operatie werd begroet door het geluid van sirenes van de scheepswerf en schepen die voor anker lagen. Ook enkele bedrijven lieten hun sirenes loeien. De rijwegen moeten nog wel geasfalteerd worden en de verlichting moet nog geïnstalleerd worden. (nba)