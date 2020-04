Britse Captain Tom wordt overspoeld met verjaardagskaartjes

De Britse oorlogsveteraan Tom Moore, die maar liefst 33 miljoen euro inzamelde voor het goede doel door rondjes te lopen in zijn tuin, heeft meer dan 125.000 kaartjes ontvangen van over de hele wereld voor zijn 100ste verjaardag. Onder anderen Kate Middleton en de Engelse voetballer Harry Kane feliciteerden hem met een kaartje.

De duizenden kaartjes werden opgestuurd naar de school van Toms kleinzoon, Benjie Ingram-Moore, in Bedfordshire. Met de hulp van 250 vrijwilligers werden de kaarten gesorteerd en in de grote zaal van de school tentoongesteld. Intussen wordt er ook nagedacht over een creatief project om de kaarten voor te gebruiken.

Captain Tom was oorspronkelijk van plan om op donderdag 30 april zijn honderdste verjaardag te vieren met een groot familiefeest, maar die plannen worden nu on hold gezet door de coronacrisis.

Tom Moore AFP

(lto)