Oostenrijk doet zijn horeca weer open

De Oostenrijkse horeca gaat vanaf halfweg mei opnieuw open. Oostenrijk is daarmee een van de eerste Europese landen waar je opnieuw kunt gaan tafelen op restaurant of een pint pakken. De uitbaters moeten wel voldoen aan strenge eisen. Zo kun je niet in grote groep aan tafel schuiven, maar met maximaal vier volwassenen. Tussen twee tafels moet ook minstens een meter afstand worden behouden. Reserveren is verplicht en het personeel moet verplicht een mondmasker dragen. Vanaf 29 mei mogen ook de hotels weer openen, maar voor wie zijn koffers al wil pakken: het is nog onduidelijk wanneer de Oostenrijkse grenzen opnieuw opengaan.

Minister van Volksgezondheid Rudolf Anschober kondigde dinsdag aan dat de lockdown wordt opgeheven vanaf 1 mei, als de mensen maar een meter afstand houden. Alle winkels en dienstverleners zoals kappers mogen de deuren weer openen. In Oostenrijk waren de doe-het-zelfzaken en kleinere winkels al open, zonder negatieve gevolgen voor de volksgezondheid. Het aantal nieuwe besmettingen ligt al dagen onder de 100 en het reproductiegetal is gedaald tot 0,59. De minister waarschuwde wel dat de versoepeling snel kan teruggedraaid worden als een tweede golf dreigt.(thv)