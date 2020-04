STVV krijgt 1,7 miljoen voor Endo

In coronatijden is elke financiële injectie welkom. Sint-Truiden doet een goeie zaak. Het Duitse VfB Stuttgart huurde dit seizoen de Japanner Wataru Endo (27) van STVV en de nummer twee uit de Duitse tweede klasse lichtte nu ook zijn aankoopoptie. Zo vloeit er volgens Duitse bronnen 1,7 miljoen euro naar Stayen. Endo, die ook al 22 keer Japans international was, speelde dit seizoen zeventien wedstrijden voor Stuttgart. Vorig seizoen was de controlerende middenvelder basisspeler bij Sint-Truiden, dat hem wegplukte uit Japan.(jug)