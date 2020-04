KVO in Amerikaanse handen, Dierckens blijft voorzitter

Feest aan zee. De overname van KV Oostende door het Amerikaanse investeringsfonds Pacific Media Group (PMG) is officieel afgerond. De Amerikanen bereikten vorige week een deal met schuldeiser Marc Coucke en nu is ook de overdracht van de aandelen met voorzitter Frank Dierckens ondertekend. Dat moest heronderhandeld worden nadat het vorige bod was vervallen op 14 maart. De structuur blijft wel gelijk. PMG neemt ruim 70 procent van de aandelen over en Dierckens blijft voorzitter met een minderheidsparticipatie. Financieel deed de West-Vlaamse ondernemer wel een minder goeie zaak. Terwijl hij in maart nog bijna 2 miljoen kreeg van PMG voor die aandelen, moet hij het nu met minder stellen. Nu de overname geregeld is, zal Oostende maandag voor het BAS normaal probleemloos een proflicentie krijgen. De Amerikanen gaan de sportieve lijnen uitzetten, Dierckens blijft operationeel voorzitter.(jug)