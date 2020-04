Vrijwillige motivatie om maatregelen op te volgen daalt verder

Onderzoekers van de UGent stellen deze week in de motivatiebarometer opnieuw een duik vast in de vrijwillige motivatie om de coronamaatregelen vol te houden. De voorbije week gaf nog maar 55,4 procent van de ondervraagden aan pal achter de maatregelen te staan. In het begin van de lockdown was dat nog 80,7 procent. “De vermoeidheid slaat toe”, stellen de onderzoekers vast.

De groep psychologen die het draagvlak voor de maatregelen in kaart brengt, ziet dat de vrijwillige motivatie vermindert en dat de bevolking zich steeds meer verplicht voelt om de beperkingen te respecteren. Die verschuiving is belangrijk, omdat ze voorspelt of de bevolking zich blijvend aan de maatregelen houdt, dan wel nonchalance begint te vertonen.

Het motivatiedraagvlak voor de maatregelen brokkelt sinds het begin van de lockdown (19-22 maart) geleidelijk af. “De daling verloopt vrij geleidelijk, met enkele opvallende versnellingen in de afname”, klinkt het. “Zo blijkt er een sterkere daling te zijn bij het begin van de paasvakantie en in de nasleep van de veiligheidsraden van 15 april en 24 april.”

Toch is er ook een opvallende stijging na 7 april, “de dag waarop het crisiscentrum bepaalde maatregelen verfijnde, zoals de mogelijkheid voor ouderen om op een parkbank uit te rusten”, aldus de onderzoekers. Zij vragen dat de overheid de bevolking motiveert, inspireert en verbindt. “Zonder voldoende en kwaliteitsvolle motivatie begint de bevolking de maatregelen aan haar laars te lappen.”

In dat geval heeft de bevolking haar vrijwillige inzet omgeruild voor zogenaamde ‘moet’-ivatie’, het gevoel de maatregelen te moeten volgen, bijvoorbeeld om kritiek of een boete te vermijden. Dat gevoel is sinds het begin van de lockdown gedaald, maar kende opstoten bij het begin van de paasvakantie en na de Nationale Veiligheidsraad waar aangekondigd werd dat opnieuw bezoek toegelaten zou worden in de woonzorgcentra, een beslissing die nog dezelfde avond werd teruggedraaid.

Sinds 19 maart namen 23.845 mensen deel aan de “Hoe stel jij het in uw kot”-studie van de UGent.