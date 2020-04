Zoektocht naar contact tracers nam valse start

De zoektocht naar 1.200 contact tracers heeft in Vlaanderen wat vertraging opgelopen. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft immers een nieuwe aanbesteding voor een externe consultant moeten uitschrijven, nadat de Inspectie Financiën had vastgesteld dat een aantal formaliteiten in een eerste aanbesteding niet was ingevuld. Toch hoopt minister Beke vanaf 4 mei te kunnen proefdraaien.