Gezocht: twee mannen die vrouwen verdoofden op café in Deinze en vervolgens aanrandden

Deinze - De politie is op zoek naar twee mannen die in september 2019 twee vrouwen gedrogeerd hebben in een café in Deinze. Ze gebruikten daarvoor een gevaarlijke verkrachtingsdrug waardoor de vrouwen ernstig ziek werden.

In de nacht van zaterdag 28 september op zondag 29 september kregen twee vrouwen een drankje aangeboden door twee mannen in het café ELPEE op het Statieplein in Deinze. Een van de vrouwen werd ernstig ziek nadat ze van haar drankje dronk. Zij ging naar de toiletten waar ze enkele uren lang moest overgeven. De andere vrouw bleef in het café waar één van de mannen haar aanrandde. Hij betastte haar billen en probeerde haar te kussen.

Toen de vrouw probeerde te vluchten, verlieten de twee mannen het café. Ze liepen verder naar een café 50 meter verderop genaamd BLOCKBOX66. Daar werden ze door beveiligingscamera’s gefilmd. Die beelden werden dinsdagavond in het opsporingsprogramma Faroek getoond.

In de urine van één van de vrouwen werd de aanwezigheid van benzodiazepine, een gevaarlijke verkrachtingsdrug, aangetroffen. De politie vermoedt dat dit geen alleenstaand incident is en vraagt vrouwen die slachtoffer werden van een gelijkaardige situatie om naar voren te komen.

De twee mannen zijn beide tussen 22 en 30 jaar oud. Eén van hen is 1 meter 80 groot en is normaal gebouwd. Hij heeft kort bruin haar en kleine tanden. De man sprak waarschijnlijk Russisch of Pools, maar kon zich ook correct in het Nederlands uitdrukken. Hij droeg die avond een wit T-shirt met donkere letters op zijn linkerborst, een lichte broek en witte sportieve schoenen. Hij had ook een klein zwarte armband rond zijn linkerpols.

De andere man is tussen 1 meter 65 en 1 meter 70 groot en erg smal gebouwd. Hij heeft zwart haar en was niet geschoren. De man had enkele moedervlekken op zijn kaak. Hij droeg die avond een grijs jasje met een nummer of patroon op de borst. Vermoedelijk is de jas van het merk van de New York Yankees. Hij droeg ook een licht T-shirt met een patroon, zwarte jeans en zwarte veterschoenen met witte zolen. De man had ook een zwarte rugzak bij.

Wie meer informatie heeft, kan terecht bij de politie op het nummer 0800/30.300.