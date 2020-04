Tottenham is de meest waardevolle club van de Premier League, volgens Britse studie

Volgens een studie van de University of Liverpool Management School is Tottenham Hotspur de meest waardevolle club van de Premier League. De Spurs troeven Manchester City en Manchester United af door hun (relatief) lage loonlast en de hoge commerciële waarde van hun nieuwe stadion.

Champions League-winnaar en nakende kampioen Liverpool komt op de vierde plaats terecht. De topteams werden door vanuit meerdere invalshoeken doorgelicht. Kyran Maguire van de Universiteit van Liverpool legt uit: “Tottenham heeft zijn eerste plek te danken aan het behalen van de Champions League-finale in 2018-2109 en een eindstand in de top 4 van de Premier League, met een budget voor loonmassa dat tussen 100 en 150 miljoen pond lager lag dan de rest van de Big Six. Zo konden ze door die goede resultaten en de daaraan verbonden bonussen een pak meer winst maken.”

Tottenham bouwde ook een nagelnieuwe, moderne voetbaltempel. Het vorige stadion, White Hart Lane, werd eind 2017 volledig afgebroken. Het was fel verouderd en met zijn capaciteit van amper 36.000 zitjes te beperkt voor een topclub. Het nieuwe Tottenham Hotspur Stadium werd (met forse vertraging) op dezelfde site gebouwd, maar sinds vorig jaar helemaal af.

De club van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen bespaart ook fors op de loonmassa van zijn spelers. Voorzitter Levy heeft ook niet bepaald de reputatie van een big spender te zijn. “Deze factoren leiden tot 21% meer inkomsten, terwijl de loonkost op 39% procent van de inkomsten blijft steken, de laagste ratio in de hele Premier League”, vervolgt Maguire. “Ter vergelijking: Leicester ziet 84% van de inkomsten in rook opgaan door spelerslonen. Tottenham gaf ook maar 22 miljoen pond uit aan spelers, enkel Watford gaf minder uit met 21 miljoen. Chelsea kwam aan 290 miljoen pond en Liverpool 223 miljoen. Stadsgenoten United en City spendeerden dan weer respectievelijk 135 en 87 miljoen pond.”