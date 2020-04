Na de mondmaskers dreigt nu ook tekort aan haarkapjes

Brasschaat - In het AZ Klina in Brasschaat zagen ze de afgelopen dagen hun voorraad haarkapjes sterk afnemen door de coronacrisis. Dat meldt VRT. Die kapjes kunnen voorlopig niet bijbesteld worden. Het personeel draagt daarom nu katoenen mutsen.

In de ziekenhuizen is de vraag naar chirurgische haarkapjes erg groot. Door die tekorten is het ook heel moeilijk om ze bij te bestellen. Om de voorraad toch enigszins te sparen draagt het personeel in het AZ Klina sinds kort katoenen mutsen op de Covid-afdelingen. Dat vertelde het ziekenhuis op Radio 2 Antwerpen. Er zijn in totaal al een 300-tal mutsen gemaakt die dagelijks gewassen en herbruikt kunnen worden. De mutsen worden niet zozeer voor hygiëne gebruikt, maar wel voor het comfort van het personeel. In het operatiekwartier moeten ze wel een chirurgisch haarkapje dragen.