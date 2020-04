Moeder en 2 kinderen slachtoffer van CO-intoxicatie bij binnenhuisbarbecue in Oudergem

Brussel / Oudergem - Een moeder en twee van haar kinderen zijn maandagavond in Oudergem het slachtoffer geworden van een CO-intoxicatie toen het gezin binnen in huis de barbecue aanstak. Dat meldt de Brusselse brandweer, die nogmaals wijst op de nood aan ventilatie

Het gezin, dat uit twee ouders en drie kinderen bestaat en aan de Guillaume Van Neromlaan woont, had in de loop van de avond een barbecue gehouden. Omstreeks 22.05 uur kreeg de noodcentrale echter een oproep omdat de moeder hoofdpijn had en zich misselijk voelde.

“Bij aankomst ging de CO-melder van de ambulanciers meteen af”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Zij hebben daarop meteen de brandweer en een MUG opgeroepen, het gezin geëvacueerd en de ramen opengezet. Uiteindelijk werden de moeder en de twee jongste kinderen naar het ziekenhuis gebracht met een CO-intoxicatie.”

De brandweer wijst nogmaals op het gevaar om binnenshuis een barbecue te houden.

“Barbecues worden normaal gezien buiten, in open lucht gehouden”, zegt de brandweerwoordvoerder. “Wie dat toch binnenshuis wil doen, moet zeker de ramen openzetten om voor aanvoer van voldoende verse lucht te zorgen.”

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)