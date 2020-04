Mannen en vrouwen werken gemiddeld 10 uur minder per week

Uit de eerste resultaten van een tijdsbestedingsonderzoek van de Onderzoeksgroep TOR (Tempus omnia revelat) aan de Vrije Universiteit Brussel blijkt dat voltijds werkende mannen en vrouwen tijdens de coronacrisis per week gemiddeld 10 uur minder werkten. De aanwezigheid van kinderen in het gezin heeft vooral een grote invloed op het werk van de moeders.

Voor het onderzoek vulden 2.417 respondenten de vragenlijst in, hielden 310 deelnemers gedurende een volledige week een dagboek bij en 590 respondenten hielden minstens één volledige dag een dagboek bij.

De invloed van de corona-uitbraak is voelbaar, want 68,5 procent van de vrouwelijke respondenten zegt dat die een grote invloed heeft op het werk. Bij de mannen is dat 58,5 procent.

De aanwezigheid van kinderen heeft zichtbaar een invloed op de werktijd van de papa’s en vooral de mama’s. Voltijds werkende mannen zonder kinderen geven aan dat ze gemiddeld 9,52 uur minder werken, terwijl dit bij mannen met kinderen met 9,14 uur zelfs lager ligt. De voltijds werkende vrouwen zonder kinderen werken gemiddeld 8,14 uur minder, maar de vrouwen met kinderen zien hun werktijd met liefst 13,21 uur dalen. Dat is bijna een derde van de normale werktijd.

Ten slotte zien de onderzoekers dat er ook bij het thuiswerk wordt vastgehouden aan een vast werkritme. De meerderheid werkt tussen 9 en 12 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur. De middagpauze is gemiddeld iets langer en de werkdag iets korter.

Het tijdsbestedingsonderzoek blijft lopen om ook de langetermijneffecten en de effecten van de exitstrategie onder de loep te nemen. Deelnemen kan in het Frans, Nederlands en Engels via www.dagelijksleven.eu.