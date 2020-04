FOD Financiën waarschuwt voor phishingtelefoontjes nu belastingsaangifte eraan komt

De FOD Financiën waarschuwt voor verdachte phishingtelefoontjes nu de belastingsaangifte er binnenkort aankomt. Door de coronacrisis kunnen zij mensen nu niet tijdens invulsessie op hun kantoren en in de gemeenten helpen, maar doen ze dat via de telefoon. En daar maken mensen misbruik van.

Hebt u vorig jaar uw belastingaangifte laten invullen door een medewerker van de FOD Financiën, dan krijgt u nu misschien een telefoontje van de overheidsdienst. “We kunnen de mensen u niet face-to-face helpen, dus zijn onze medewerkers aan het rondbellen. Zij krijgen dan een voorstel om een afspraak te maken om de aangifte via de telefoon in te vullen”, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. “Maar we merken ook dat er ook mensen met slechte bedoelingen daarop inpikken. Zij stellen dan bijvoorbeeld voor om bij mensen thuis de aangifte in te vullen en vragen rekeningnummers en persoonlijke info.”

Waar moet u op letten? Tijdens zo’n telefoontje wordt er gevraagd om een afspraak te maken. De medewerker van de FOD Financiën zal het rijksregisternummer vragen en eventueel een extra telefoonnummer. Na het gesprek krijgt de belastingplichtige een SMS om de afspraak te bevestigen. “Wij stellen nooit voor om naar uw woning te komen en vragen ook nooit uw rekeningnummer of code van uw bankkaart per telefoon”, zegt Adyns. “En u hoeft ook niet te betalen voor de hulp bij het invullen van uw belastingaangifte.”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de FOD Financiën te maken krijgen met phishing. “We gebeurt bijna dagelijks. Per mail, via telefoon, per sms,... Alles hebben we al zien passeren. We signaliseren dat systematisch. Burgers kunnen dat trouwens ook doen als ze zo iets zien”, zegt Adyns. Hij verduidelijkt ook dat er voorlopig via sms niet gecommuniceerd wordt. “In de toekomst kan u eventueel wel een sms krijgen met een herinnering, maar we zullen nooit rechtstreeks vragen om te betalen. Dat gebeurt altijd via onze beveiligde website. Bij twijfel: kijk altijd op de website van Minfin.”

Adyns geeft ook nog mee dat er enkele kenmerken zijn die kunnen helpen bij het opsporen van phishing. “Onze officiële rekeningen zijn altijd opgebouwd met een vaste structuur (BEXX 6792 XXXX XXXX) en het e-mailadres moet eindigen op @minfin.fed.be.”