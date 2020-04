De Britse premier Boris Johnson is opnieuw vader geworden. Zijn verloofde Carrie Symonds is bevallen van een zoontje. Dat heeft de woordvoerder van de premier bevestigd.

“De eerste minister en mevrouw Symonds zijn blij de geboorte van hun zoon te kunnen aankondigen”, klonk het. “Ze willen het fantastische team van de dienst materniteit bedanken.” Moeder en kind maken het goed.

Johnson (55) en Symond (32) kondigden enkele maanden geleden aan dat ze een kindje verwachten. De twee zijn het eerste ongetrouwde koppel ooit dat in de ambtswoning Downing Street 10 trok. Symonds is daarbij de jongste partner van een Britse premier in 173 jaar.

Johnson heeft al vijf volwassen kinderen uit verschillende relaties.