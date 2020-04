Opnieuw stijging in aantal ziekenhuisopnames, wel forse daling op intensieve zorg

Op de dagelijkse persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum heeft viroloog Steven Van Gucht meegedeeld dat er opnieuw een stijging te zien is in het aantal ziekenhuisopnames. Dat is volgens hem te wijten aan het weekendeffect. “We blijven wel nog ruim onder de 200 opnames”, klonk het. Er is wel een forse daling te zien op intensieve zorg. Daar liggen momenteel nog 797 mensen.

De afgelopen 24 uur zijn in ons land 174 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, ook 340 patiënten hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totale aantal patiënten in het ziekenhuis op 4.050. Er liggen nog 797 mensen op intensieve zorgen, dat is een daling van 79. Nog 534 mensen worden beademd, dat is een daling van 32.

In ons land zijn het voorbije etmaal 170 mensen overleden aan Covid-19. Van hen overleden 69 mensen in het ziekenhuis, dat waren allemaal bevestigde Covid-19-gevallen, en 98 in de woon-zorgcentra. Totaal aantal overlijdens ligt zo op 7.501, waarvan 46 procent overleed in het ziekenhuis en 53 procent in woon-zorgcentra.

Er zijn in ons land 525 nieuwe besmettingen geteld. Daarvan wonen er 263 in Vlaanderen, 174 in Wallonië en 75 in Brussel. Van de overige 13 gevallen is er geen informatie over de woonplaats. In totaal zijn er in ons land 47.859 bevestigde gevallen.

De interfederale woordvoerders concluderen naar aanleiding van de meest recente cijfers dat het aantal bevestigde besmette personen in ons land dus nog steeds toeneemt. Het aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseert verder, maar blijft vrij hoog, benadrukken ze. Het is volgens de experts dus zaak om vol te houden en zeker de algemene maatregelen op te volgen.