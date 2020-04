Asteroïde scheert vandaag voorbij onze planeet

We krijgen woensdag bezoek van een asteroïde, al zal volgens wetenschappers het hemellichaam ons op 6,3 miljoen km voorbijscheren.

Planetoïde 1998 0R2 bereikt omstreeks 11.55 uur Belgische tijd zijn dichtste punt tot ons. Maar dat is nog zestien keer verder dan de Maan van ons is verwijderd, zegt het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA.

Wetenschappers kwamen de asteroïde met een diameter van 2 km in 1998 op het spoor en bleven sindsdien dat spoor volgen. “Zodoende kennen we haar traject door de ruimte zeer exact en we zeggen met vertrouwen dat deze asteroïde in de komende 200 jaar geen gevaar voor een impact vormt”, aldus de NASA.

In 2079 bezoekt het ding ons opnieuw, maar dan dichterbij, met name vier keer de afstand Aarde-Maan.

Niettemin gaat 1998 0R2 als “een potentieel gevaarlijke asteroïde” door het leven want een lichte wijziging van haar baan kan ze een gevaar voor het leven op onze planeet doen worden.

De laatste dichte nadering van een grote asteroïde was in september 2017. Florence heeft een diameter van 5 km en scheerde ons op 18 keer de afstand Aarde-Maan voorbij.