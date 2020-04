Wetsontwerp over app voor contact tracing onderweg naar parlement

Er komt een wetsontwerp dat de ontwikkeling van een app voor contact tracing in regels giet. Dat heeft het kabinet van minister Philippe De Backer (Open VLD) woensdag in de Kamercommissie Justitie bekendgemaakt. Daar ligt een resolutie van de groenen over zo’n app op tafel.

Kamerlid Khalil Aouasti (PS) merkte op dat hij dinsdagavond op een advies was gestuit van de Gegevensbeschermingsautoriteit over een Koninklijk Besluit met betrekking tot het gebruik van een app voor contact tracing. De parlementsleden lieten horen niet op de hoogte te zijn van dat voorontwerp.

Aouasti was daar duidelijk niet over te spreken. Hij had het over een bijna opzettelijke manipulatie van het parlement. Daarbij merkte de PS’er op dat de topman van de Gegevensbeschermingsautoriteit daar dinsdag tijdens een hoorzitting - uitgerekend over zo’n app - met geen woord over had gerept.

Het kabinet-De Backer bevestigde dat er een Koninklijk Besluit is, dat zal worden omgevormd tot een wetsontwerp. “We hebben een eerste versie van de tekst geschreven, die als wetsontwerp in de Kamer zal worden ingediend. Hij zal worden aangepast in functie van de opmerkingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit en het debat zal hier in de Kamer plaatsvinden”, luidde het.

Verschillende Kamerleden waren niet gediend met de manier van werken van de minister. Ook bij coalitiepartner CD&V zei Sammy Mahdi dit “geen manier van werken” te vinden.