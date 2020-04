Enkele gevallen van Kawasaki-ziekte bij kinderen in België

In België zijn de afgelopen dagen enkele gevallen vastgesteld van de Kawasaki-ziekte bij jonge kinderen. Dat heeft de Franstalige interfederale woordvoerder over het coronavirus, Yves Van Laethem, woensdag gezegd bij de dagelijkse update over het virus. Viroloog Steven Van Gucht heeft opgemerkt dat de link met het coronavirus “helemaal niet zeker is”.

“Het gaat om een heel zeldzame aandoening”, aldus Van Gucht. In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is er een lichte stijging in het aantal gevallen. Bij de ziekte gaat het om een algemeen ontstekingsbeeld, waarbij de kinderen koorts kunnen ontwikkelen, rode uitslag krijgen, braken en misselijk worden.

“Het is belangrijk om te zeggen dat link met het coronavirus helemaal niet zeker is”, merkte Van Gucht nog op. “Bij sommige kinderen werd het virus vastgesteld, bij andere kinderen die dezelfde symptomen hadden, werd het virus niet vastgesteld.”

Hij zei ook dat pediaters in België op de hoogte zijn en uitkijken naar mogelijke gevallen, “maar op dit moment gaat het om iets heel zeldzaam en is er geen bewezen link met het coronavirus”.