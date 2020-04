Kustburgemeesters vragende partij voor tweedeverblijvers vanaf 18 mei

De kustburgemeesters willen tweedeverblijvers vanaf 18 mei opnieuw toelaten. Het gaat dan enkel om mensen die een verblijf hebben aan zee. Maar een algemeen voorstel om de zomer aan te pakken, is er nog steeds niet. Dat blijkt na een overleg woensdagochtend.

Het burgemeestersoverleg van woensdagochtend was een belangrijk moment met het oog op een mogelijke heropstart van het kusttoerisme, maar voorlopig blijven de kustburgemeesters nog erg afwachtend. De voorzitter van het overleg Dirk De Fauw (CD&V), burgemeester van Brugge, gaf wel aan dat er een consensus is tussen alle burgemeesters om tweedeverblijvers opnieuw toe te laten vanaf 18 mei. Het gaat dan enkel om mensen die effectief eigenaar zijn van een verblijf aan zee. “We willen niet verantwoordelijk zijn voor heropflakkering virus, ook al willen we natuurlijk dat mensen opnieuw afzakken naar onze prachtige kust”, klonk het bij De Fauw.

Volgens de Nationale Veiligheidsraad wordt er al onderzocht of tweedeverblijvers effectief vanaf half mei opnieuw naar hun stekje aan zee mogen. De burgemeesters langs onze Belgische kust zijn nu dus ook officieel vragende partij. “Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een appartement, een verblijf op de camping of een vakantiehuisje.”

LEES OOK. Toerismesector bereidt zich voor op zomer in eigen land met ‘Vlaanderen vakantieland 2.0’

Hoe de zomer er uit zal zien, is nog steeds koffiedik kijken. Vooral de horeca en de toeristische sector blijven daarom nog steeds op droog zaad zitten. De kustburgemeesters wachten eerst nieuwe richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad af om dan een gezamenlijk voorstel over te maken. Op 11 mei staat er daaromtrent nieuw overleg gepland. “Op 11 mei komen we terug samen met de kustburgemeesters om te kijken welke stappen we verder kunnen nemen”, klinkt het bij De Fauw.

“We gaan overleggen met Westtoer, het IKWV en alle betrokken partijen. We willen weten hoe zij het strand deze zomer willen uitbaten. Het gaat dan om de verschillende zones aanduiden, het aantal toegelaten personen, etc. Maar ook hoe we de moderne media kunnen inschakelen om bijvoorbeeld aan -of af te raden om naar de kust te komen.”