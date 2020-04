Dan toch al tegen september vaccin? Universiteit van Oxford voert succesvolle test uit op aapjes

Onderzoekers van de Britse universiteit Oxford hebben een belangrijk succes geboekt in de race naar een coronavaccin. Zes resusapen kregen een experimenteel vaccin toegediend waarna ze, samen met andere apen in het lab, werden blootgesteld aan grote hoeveelheden van het nieuwe coronavirus. Alle andere apen werden ernstig ziek, de zes resusapen niet: zij hadden dankzij het vaccin voldoende immuniteit opgebouwd.

Vorige week maakte het Chinese Sinovac al bekend dat het 8 resusapen had gevaccineerd. Sinovac werkt met dood virus als vaccin. Dat is een relatief eenvoudige, maar ook riskante methode. Labo’s moeten daarvoor heel veel virus produceren en het inactieve virus moet goed gemonitord worden. In het slechtste geval kan het de ziekte juist erger maken.

Maanden voor op concurrentie

Oxford bewandelt een meer experimentele route. Het gebruikt een ander (onschuldig) virus als drager van verschillende eiwitten die een immuunreactie in ons lichaam opwekken en die dan een binnenkomend virus onschadelijk kunnen maken. Oxford is in april ook begonnen met de eerste testen bij mensen. Tegen september hoopt de universiteit een werkend vaccin te hebben. Met die doelstelling ligt het enkele maanden voor op de concurrentie.