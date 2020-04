AA Gent schenkt tablets aan Gentse ziekenhuizen: “Nu staan jullie in de spits”

AA Gent probeert in deze coronacrisis de Gentse ziekenhuizen een hart onder de riem te steken. De Buffalo’s schonken woensdag honderd gebruiksvriendelijke tablets aan vier verschillende Gentse ziekenhuizen.

“Door het schenken van tablets kan op de verschillende afdelingen extra communicatie gefaciliteerd worden”, legde kapitein Vadis Odjidja de gift uit op Instagram. “En ook na de coronacrisis blijven deze tablets nuttig voor de ziekenhuizen.”

“Wij willen het zorgverlenend personeel extra in de picture plaatsen en onze dankbaarheid uitdrukken voor wat ze presteren. Door het schenken van tablets kunnen ze op verschillende afdelingen extra communicatie faciliteren en ook na de coronacrisis blijven deze tablets nuttig voor de ziekenhuizen. Wij treden nu even in de schaduw en geven exposure aan de mensen die het coronavirus tackelen.”

Het initiatief kwam tot stand dankzij een samenwerking met Daniel Termont, voorzitter van het Ziekenhuisnetwerk Gent, en Pascal Verdonck, voorzitter van de raad van bestuur van AZMM.

Donderdag zal een delegatie van AA Gent, met spelers Vadis Odjidja, Sven Kums en Thomas Kaminiski, een bezoek brengen aan de vier Gentse ziekenhuizen, UZ Gent, AZ Sint-Lucas, AZ Jan Palfijn en AZ Maria Middelares.