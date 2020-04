Pape Gueye is de eerste inkomende transfer voor Watford

In volle coronacrisis heeft Premier League-club Watford zijn eerste inkomende transfer voor volgend seizoen aangekondigd. De Hornets, het team van Christian Kabasele, namen transfervrij middenvelder Pape Gueye over van de Franse tweedeklasser Le Havre. Gueye ondertekende een overeenkomst voor vijf seizoenen.

De 21-jarige Gueye is een jeugdproduct van Le Havre en maakte in mei 2017 zijn debuut in de hoofdmacht van de Ligue 2-club. Sindsdien kwam hij tot veertig officiële duels voor het team uit Normandië.

Watford is bij het mogelijk hervatten van de Premier League nog lang niet zeker van het behoud. Kabasele en co staan 17e op de ranglijst en zo op dit moment net boven de degradatiestreep. Ze tellen zes punten meer dan hekkensluiter Norwich City. Bournemouth, dat als 18e net onder de streep staat, heeft evenveel punten.